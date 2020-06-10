Bomba ihbarına gitti başıboş sokak köpekleri ile mücadele etti Bomba uzmanı ihbara gitti başıboş sokak köpekleri ile boğuştu Beyoğlu'nda kaldırıma bırakılan çanta paniğine neden oldu. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Bomba uzmanının fünye yerleştirdiği çantanın yanına gelen iki sokak köpeğini özel kıyafetli bomba uzmanı uzaklaştırmaya çalışırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 16:53 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 17:02 DHA