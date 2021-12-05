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MARDİN

Bomba Suriye'den getirildi: Mardin'de polise ait aracın altında tespit edilmişti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcının, teröristler tarafından Suriye’den getirildiğinin değerlendirildiği belirtildi. İçinde C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu EYP’nin 1,5 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Polis, şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Bomba Suriyeden getirildi: Mardinde polise ait aracın altında tespit edilmişti
Mardin'de polisin aracının altına 1,5 kiloluk EYP yerleştirilmiş.

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı, Nusaybin merkezinde mobese kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Emniyet birimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahalledeki vatandaşların da bilgisine başvurdu. Mahalleye gelen şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Polis memurunun evinin bulunduğu apartman dairesi ile çevrede güvenlik kamerası olmadığı bildirildi.

BOMBA SURİYE’DEN GETİRİLDİ

EYP’yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi. Teröristlerin Suriye’den sınırı geçerek bombayı polis memurun aracına yerleştirdikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

Teröristlerin daha sonra tekrar sınırı geçtikleri tahmin ediliyor. Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.

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