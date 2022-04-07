Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş

Su faturalarına ve ulaşıma yaptığı zamlarla vatandaşın tepkisini çeken aynı zamanda borçlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de gereksiz ödemeleriyle dikkat çekti.
Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.
Sadece tek bir dansçıya 400 bin lira ödendi
Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.
İBB sessiz kaldı
Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, "Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?" gibi eleştiriler geldi.
İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.