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Gündem Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş
POLİTİKA

Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş

İstanbul'da suya yüzde 29, toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan CHP'li İBB'nin borç batağında olmasına rağmen lüks harcamalara dudak uçuklatan ücretler ödediği ortaya çıktı. Her gün yeni bir skandala imza atan belediyenin, bu kez de 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yaptığı öğrenildi. Yapılan zamlara rağmen belediyenin pahalı etkinlikleri İstanbulluları isyan ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş
Flamenko Dans

Su faturalarına ve ulaşıma yaptığı zamlarla vatandaşın tepkisini çeken aynı zamanda borçlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de gereksiz ödemeleriyle dikkat çekti.

Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.

Sadece tek bir dansçıya 400 bin lira ödendi

Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

İBB sessiz kaldı

Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, "Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?" gibi eleştiriler geldi.

İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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