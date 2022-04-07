Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş

Su faturalarına ve ulaşıma yaptığı zamlarla vatandaşın tepkisini çeken aynı zamanda borçlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de gereksiz ödemeleriyle dikkat çekti.

Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.

Sadece tek bir dansçıya 400 bin lira ödendi

Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

İBB sessiz kaldı

Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, "Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?" gibi eleştiriler geldi.

İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu'nun belediyeye bağlı tekneyi makam aracına çevirmesi skandalı Meclis'e taşınıyor

OYNAT 01:15 İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.



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