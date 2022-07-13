​Borda katma değerli kazanç: Miktar düştü gelir arttı

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla bu ürünü katma değerli olarak daha fazla ülkeye sattı. Önceki yıllarda toprağın altından çıktığı gibi ihraç edilen bor, artık yarı mamul ve mamul olarak da ülkemizde üretilmeye başlandı. Son yıllarda borun katma değerini artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen adımlar da meyvesini vermeye başladı. Bakan Fatih Dönmez'in de üzerinde hassasiyetle durduğu bor madeninde atılan adımlar neticesinde 2021'de 1 milyar 30 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

2021 REKOR YILI

Bu rakam aynı zamanda rekor olarak kayıtlara geçti. Bu yıl içinde de atılan adımlar ve kurulan bağlantılarla bor ihracatında 2022, rekor hedefiyle başladı. Geçen yılın 6 ayında yaklaşık 1,32 milyon ton bor ürünleri ihracatından 516 milyon dolar gelir sağlandı. Eti Maden ekiplerinin 'katma değerli ürün' çalışmaları sonucu, bu yıl miktar düşerken ihracat değeri arttı. Yılın 6 ayında 1,26 milyon ton bor ürünleri karşılığında 564 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Böylece bor ürünleri satışında değer bazında yüzde 9'luk artış yakalandı. Bor ihracatında ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Hindistan, Hollanda ve Rusya olarak kayıtlara geçti.

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YATIRIMLAR ARTIYOR

Bor üretiminde ve ihracatında çıtayı yükselten Türkiye, bu alanda yatırımlarına da devam ediyor. Öte yandan, borun katma değeri artırmak için atılacak en önemli adımlardan olan bor karbür üretim tesisi bunlardan biri. Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı tesisin bu yıl performans testine başlaması düşünülüyor.

800 TON ÜRETİM KAPASİTELİ TESİS YOLDA

Öte yandan Ferrobor Üretim Tesisi de dikkat çeken bir diğer yatırım. Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin temelinin de bu yıl atılması hedefler arasında. Diğer taraftan Kırka’da 600 ton/yıl ve Bandırma’da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da düşünülüyor.

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