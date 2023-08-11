Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 7453 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,47 ile kağıt orman basım oldu.