Boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı: Doğum gününde cezaevine girdi

Meryem Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.

2001’de Cerrah Karalök ile evlenen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşanma davası açan Meryem Karalök, davadan kısa bir süre sonra eşiyle barışarak davasını geri çekti. Meryem Karalök, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı ancak Adana 7’nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya Meryem Karalök tarafından istinafa gönderildi.

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Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine Karalök, dosyayı temyiz etti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Karölük’ün boşanma talebini reddedip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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6 yıldır boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Karalök, Adana Adliyesi önünde ‘Boşanmak istiyorum’ diyerek eylem yapmış, bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek kadına yardım etmek için devreye girmişti.

Cezaevine giren Karalök, bir gün kaldıktan sonra yakınlarının 3 bin lirayı ödemesiyle cezaevinden çıktı.



Çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ancak Karalök sürekli şiddet gördüğü ve bir türlü boşanamadığı eşinden dolayı yine başı belaya girdi. Karalök, 2018 yılında eşine açtığı hakaret davası için polis korumasıyla geldiği adliye önünde karşılaştığı eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek eşine elindeki çantasını fırlattı. Bunun üzerine eşi "erkeklik gururum incindi" diyerek mahkemeye başvurdu.

Şikayet üzerine Meryem Karalök hakkında ‘Basit yaralama’dan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılanan Meryem Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.

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Tebligatı bekleyen Meryem Karalök, cezaya çarptırıldığından haberi olmadığı için parayı yatırmadı. Parayı yatırmadığı için ceza hapis cezasına döndü. Önceki gün 46’ncı yaş gününü çocuklarıyla birlikte kutlamaya hazırlanan Meryem Karalök’ün telefonu çaldı. Arayan polis memuru, “Hanımefendi mahkemeniz var. Hafif yaralamadan suça karışmışsınız. Polis merkezine gelmeniz gerekiyor” diyerek Meryem Karalök’ü çağırdı. Polis merkezine giden Karalök, 3 bin lira cezayı ödemediği için hapis cezasına çarptırıldığını öğrendi.

Meryem Karalök'ün boşanamadığı eşi.

"Çocuklarım doğum günü hazırlığı yaparken cezaevine girdim"

Cezaevinden çıkmanın tek yolunun hapishanedeyken parayı yatırdıktan sonra yazdığı dilekçeyle serbest kalacağını öğrenen Meryem Karalök, adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

Doğum gününde cezaevine giren ve bir gün kaldıktan sonra yakınlarının 3 bin lirayı ödemesiyle cezaevinden çıkan Karalök yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyledi. Karalök, şu şekilde açıklamada bulundu: