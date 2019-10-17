Gündem Boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı Doğum gününde cezaevine girdi
ADANA

Adana haberleri: Boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı doğum gününde cezaevine girdi

Boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı: Doğum gününde cezaevine girdi

Adana’da 6 yıldır boşanamadığı eşine duruşma öncesi fırlattığı çanta silah sayılan Meryem Karalök,
"basit yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası alınca doğum gününde cezaevine girdi. Karalök, "Kocamdan 17 yıl şiddet gördüm. Kolumu kırdı, beni döverken karnımdaki çocuğumu öldürdü ve sıcak su dökerek beni yaktı. 5 yıl bitti 6’ncı yıla girdi hala ayrılamadım. Hala mahkemem sürüyor. O buna bu kadar şey yaptı ama bir gün cezaevine girmedi. Ben ise bir çanta atmayla cezaevine girdim" dedi.

Haber Merkezi IHA
Meryem Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.
Meryem Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.

2001’de Cerrah Karalök ile evlenen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşanma davası açan Meryem Karalök, davadan kısa bir süre sonra eşiyle barışarak davasını geri çekti. Meryem Karalök, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı ancak Adana 7’nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya Meryem Karalök tarafından istinafa gönderildi.

'Yasalar aileyi bölmez, aileyi şiddet böler'
HAYAT
'Yasalar aileyi bölmez, aileyi şiddet böler'

Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine Karalök, dosyayı temyiz etti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Karölük’ün boşanma talebini reddedip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Hırsızların öldürdüğü söylenen damadı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı
GÜNDEM
Hırsızların öldürdüğü söylenen damadı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı

6 yıldır boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Karalök, Adana Adliyesi önünde ‘Boşanmak istiyorum’ diyerek eylem yapmış, bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek kadına yardım etmek için devreye girmişti.

Cezaevine giren Karalök, bir gün kaldıktan sonra yakınlarının 3 bin lirayı ödemesiyle cezaevinden çıktı.

Çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ancak Karalök sürekli şiddet gördüğü ve bir türlü boşanamadığı eşinden dolayı yine başı belaya girdi. Karalök, 2018 yılında eşine açtığı hakaret davası için polis korumasıyla geldiği adliye önünde karşılaştığı eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek eşine elindeki çantasını fırlattı. Bunun üzerine eşi "erkeklik gururum incindi" diyerek mahkemeye başvurdu.

Şikayet üzerine Meryem Karalök hakkında ‘Basit yaralama’dan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılanan Meryem Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Emine Bulut cinayetini kameraya çeken kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Emine Bulut cinayetini kameraya çeken kişi gözaltına alındı

Tebligatı bekleyen Meryem Karalök, cezaya çarptırıldığından haberi olmadığı için parayı yatırmadı. Parayı yatırmadığı için ceza hapis cezasına döndü. Önceki gün 46’ncı yaş gününü çocuklarıyla birlikte kutlamaya hazırlanan Meryem Karalök’ün telefonu çaldı. Arayan polis memuru, “Hanımefendi mahkemeniz var. Hafif yaralamadan suça karışmışsınız. Polis merkezine gelmeniz gerekiyor” diyerek Meryem Karalök’ü çağırdı. Polis merkezine giden Karalök, 3 bin lira cezayı ödemediği için hapis cezasına çarptırıldığını öğrendi.

Meryem Karalök'ün boşanamadığı eşi.

"Çocuklarım doğum günü hazırlığı yaparken cezaevine girdim"

Cezaevinden çıkmanın tek yolunun hapishanedeyken parayı yatırdıktan sonra yazdığı dilekçeyle serbest kalacağını öğrenen Meryem Karalök, adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

Doğum gününde cezaevine giren ve bir gün kaldıktan sonra yakınlarının 3 bin lirayı ödemesiyle cezaevinden çıkan Karalök yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyledi. Karalök, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çanta fırlattım diye bana 3 bin lira ceza kesildi. Ben çalışmıyorum ödeyecek durumum yok. Tebligat elime ulaşmadı. Eğer tebligat elime geçseydi o parayı bir şekilde bulur buluşturur öderdim. Çocuklarım bana doğum günü hazırlığı yaparken ben cezaevine girdim. Sabaha kadar ağladım. Sesim falan kısıldı. Kocamdan 17 yıl şiddet gördüm. Kolumu kırdı, beni döverken karnımdaki çocuğumu öldürdü ve sıcak su dökerek beni yaktı.
  • 40 yaşını geçtim hala dayak yiyorum ve psikolojim alt üst oldu. Onun için boşanmak istedim ve evden dayak yiyerek ayrıldım. Polis beni alarak kadın sığınma evine götürdü. Bir daha da eve dönmedim çocuklarımla birlikte ev tuttum. 5 yıl bitti 6’ncı yıla girdi hala ayrılamadım. Hala mahkemem sürüyor. O buna bu kadar şey yaptı ama bir gün cezaevine girmedi. Ben ise bir çanta atmayla cezaevine girdim. Mahkemeler böyle kararlar verince eşime de cesaret geliyor. Bunun üzerine eşim beni öldürür. Böyle karar olmaz, olmamalı."
PKK işgali bittiimar başladı

PKK işgali bitti
imar başladı

​Yeni Şafak Tel Abyad'da günlük hayatın nabzını tuttu.
Şaka zannettik!

Şaka zannettik!

​ABD basını mektuba inanamadı.
Onlar vermedi biz daha iyisini yaptık

Onlar vermedi biz
daha iyisini yaptık

​Milli üretim olarak yeniden ayağa kalktık.
Kamuya 60 bin<br>yeni personel

Kamuya 60 bin
yeni personel

​Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini açıkladı.
Aralıkta<br>fiyatlar düşecek

Aralıkta
fiyatlar düşecek

​Kredi kartlarına yönelik çok önemli adım.
Erdoğan mektubu<br>buruşturup çöpe attı

Erdoğan mektubu
buruşturup çöpe attı

Üst düzey bir devlet yetkilisi, mektup krizinin arka planını anlattı.

Küstah çağrı

Küstah çağrı

​Mehmetçik'e destek veren futbolcuyu vatandaşlıktan çıkarmak istiyorlar.
Toplantıyı terk ettiler

Toplantıyı terk ettiler

Barış Pınarı toplantısında Trump'ın sözleri çıldırttı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Yeni kurum kuruldu

Yeni kurum kuruldu

​Erdoğan'ın imzasıyla AB için yeni bir adım atıldı.
Çifte standart

Çifte standart

​UEFA'ya göre sadece Türk futbolculara asker selamı yasak.
PÖH evinden aldı!

PÖH evinden aldı!

​Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan terör yandaşları tek tek toplandı.
Kocasına attığı çanta silah sayıldı

Kocasına attığı çanta silah sayıldı

​Eşinden boşanmak için 6 yıldır mücadele ediyor.
Mektubun yanıtı sahada verildi!

Mektubun yanıtı sahada verildi!

Erdoğan, ​Trump'ın mektubuna 'Operasyon' talimatıyla yanıt verdi.
Hastanelerde güvenlik<br>üst seviyede

Hastanelerde güvenlik
üst seviyede

​PKK propagandasına karşı çok boyutlu önlemler alınıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.