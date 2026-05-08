Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Davanın, Kayseri 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Rahman A. ile Rabia A.’nın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve olay tarihinden önce boşanma davalarının duruşmasının görüldüğünü de anlatan Rahman A., “Boşanma davasında hanımı sevdiğimi söyledim. Hanım tereddütte kalınca boşanmadık ve hakim bize 2 hafta süre verdi. Ne yaptıysam yaranamadım. Erkekliğim kalmadı. Ben ahiretimi yaktım. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Olay günü kayınbabamlarda yemekteydik. Ben de Rabia çorbayı çok sevdiği için kendi ellerimle ona çorba yapmıştım. Daha sonra da odasına gidip uzandım. Zil çaldı. Rabia eve geldiğinde, ‘Bunun burada ne işi var’ dedi ve delirdi. Çıktı gitti. Ben de peşinden gittim. Yakaladım. ‘Defol git. Niye geldin’ dedi. ‘Sakin ol’ dedim. Yeniden bana, ‘Seni boşayıp aldatacağım’ dedi. Ardından da ‘Defol git geri zekalı. O yatakta daha iyi’ deyince gözüm döndü” ifadelerini kullandı.