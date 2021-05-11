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İSTANBUL

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgalci İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı destek mesajı gönderildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, "Bosnalı kardeşlerimizin Saraybosna’da başlattığı selamı biz yaymaya devam ediyoruz. Mescid-i Aksa bizim her şeyimizdir" dedi. Pendik’te de led ekranlara 'selamün aleyküm Mescid-i Aksa' yazılarak Filistin’e destek verildi.

Haber Merkezi İHA AA Yeni Şafak
Bosnada başladı İstanbulda devam ediyor: Mescid-i Aksaya selam mesajları
Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçedeki reklam panolarına "Salam Alaykum AL-AQSA (Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa)" yazılı mesaj yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere "Salam Alaykum AL-AQSA" yazılı destek mesajı gönderdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçedeki reklam panolarına "Salam Alaykum AL-AQSA (Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa)" yazılı mesaj yansıtıldı.

Mesajda Beyoğlu'nun Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bosnalı kardeşlerimizin Saraybosna’da başlattığı selamı biz yaymaya devam ediyoruz. Mescid-i Aksa bizim her şeyimizdir" dedi.


Dev ekranlardan Mescid-i Aksa’ya selam

Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü ve şiddeti her geçen gün artıran işgalci İsrail, güvenlik güçlerinin ağır müdahalelerine izin vererek tetikleyici konumunda bulunuyor.

Tüm dünyanın kınadığı şiddet olaylarına en sert tepki veren ülkelerin başında gelen Türkiye oldu.

Pendik'te dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
OYNAT 00:59
Pendik'te dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
Pendik'te Led ekranlara 'selamün aleyküm' Mescid-i Aksa yazılarak Filistin'e destek verildi.


Pendik’te İsrail devletinin Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalınmadı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla ilçede bulunan Led ekranlara 'selamün aleyküm Mescid-i Aksa' yazılarak Filistin’e destek verildi.

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Bosna Hersek'ten de dün Filistinlilere "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" mesajı gönderilmişti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı destek mesajı gönderildi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından başkentteki reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı mesajla Saraybosnalıların Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, "Günlerdir dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz var. Hiçbir şey yapmamak insana dokunuyor. O yüzden Bosna Hersek'ten bu şekilde destek selamı göndermek istedik" dedi.

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