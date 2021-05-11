Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Beyoğlu Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere "Salam Alaykum AL-AQSA" yazılı destek mesajı gönderdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçedeki reklam panolarına "Salam Alaykum AL-AQSA (Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa)" yazılı mesaj yansıtıldı.

Mesajda Beyoğlu'nun Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bosnalı kardeşlerimizin Saraybosna’da başlattığı selamı biz yaymaya devam ediyoruz. Mescid-i Aksa bizim her şeyimizdir" dedi.

Bosnalı kardeşlerimizin Saraybosna’da başlattığı selamı biz yaymaya devam ediyoruz.



Mescid-i Aksa bizim her şeyimizdir.#MescidiAksaOnurumuzdur #المسجد_الأقصى https://t.co/g2CDUxqa2m pic.twitter.com/dUeCPRpaQK REKLAM May 10, 2021

Dev ekranlardan Mescid-i Aksa’ya selam

Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü ve şiddeti her geçen gün artıran işgalci İsrail, güvenlik güçlerinin ağır müdahalelerine izin vererek tetikleyici konumunda bulunuyor.

Tüm dünyanın kınadığı şiddet olaylarına en sert tepki veren ülkelerin başında gelen Türkiye oldu.

Pendik’te İsrail devletinin Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalınmadı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla ilçede bulunan Led ekranlara 'selamün aleyküm Mescid-i Aksa' yazılarak Filistin’e destek verildi.

DÜNYA Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

Bosna Hersek'ten de dün Filistinlilere "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" mesajı gönderilmişti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı destek mesajı gönderildi.

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Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından başkentteki reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı mesajla Saraybosnalıların Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, "Günlerdir dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz var. Hiçbir şey yapmamak insana dokunuyor. O yüzden Bosna Hersek'ten bu şekilde destek selamı göndermek istedik" dedi.