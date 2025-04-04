Boykot çağrıları futbola da işlemedi: En çok derbi izlendi

Futbolseverler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı “boykot” çağrısını ciddiye almadı. Sözde boykot listesindeki maç önceki günün en çok izlenen programı oldu. Televizyon kanallarında 2 Nisan’da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu. Buna göre, ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği derbi, en çok izlenen programlarda birinci sıraya yerleşti.





AB GRUBUNDA YÜZDE 52,37

ATV, Tüm Kişiler’de yüzde 20,72 izlenme oranı ve yüzde 46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de yüzde 20,93 izlenme oranı ve yüzde 52,37 izlenme payı, 20 yaş üzeri sosyoekonomik gruptaki izleyicileri kapsayan “20 ABC1” kategorisinde ise yüzde 22,62 izlenme oranına ve yüzde 49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu. Müsabaka öncesi ATV’de yayınlanan “Derbi Günü” programı da tüm kategorilerde en çok izlenen 5 program arasında sıralandı.





4 BİN CİHAZLA TAKİP

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Bugün ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili ‘reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı. Şahin, ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15 bin kişiyi kapsayan 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan verilerin günlük olarak analiz edildiğini ve bilimsel raporlamalara konu olduğunu belirterek, “Güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir” dedi.



