Böylesi hırsızlık şoke etti: Hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar suç makinesi çıktı

Silivri'de sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan derneğe yapılan bağış paralarını kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen, Silivri'de bünyesinde hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddialarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Raporda, 2018'de Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı aktarıldı.