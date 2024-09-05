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Böylesi hırsızlık şoke etti: Hırsızlık yaparken yakalanan kadınlar suç makinesi çıktı

Silivri'de girdikleri bir sitede daire kapılarını kartla açmaya çalışırken evde yaşayanlar tarafından fark edilen 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarında toplam 157 evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu anlaşılan 3 kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12:27 - 5/09/2024 Perşembe
DHA
Silivri
Silivri

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. 3 Kadın girdikleri apartmanda kart ile daire kapısını açmaya çalışırken evde yaşayanlar tarafından fark edildi.



Dairede oturanların kapıya vurması üzerine şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen S.U., E.U., ve N.F. yakalanarak gözaltına alındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 kadının yapılan sorgulamalarında toplam 157 evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu anlaşıldı.



Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.U., E.U. ve N.F. 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'iki ayrı Evden Hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Sahipsiz hayvanlara yardım derneği vatandaşın 30 milyon TL bağış parasını dolandırdı

Silivri'de sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan derneğe yapılan bağış paralarını kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen, Silivri'de bünyesinde hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddialarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Raporda, 2018'de Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı aktarıldı.





#Silivri
#Hırsız
#emniyet genel müdürlüğü
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