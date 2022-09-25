Bu 5 ilkeyle yolumuza devam ediyoruz: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen “Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan’ın gündeminde, CHP’li belediye başkanlarından sosyal medya üzerinden biat isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa vardı. 6’lı masanın gündemin sürekli bir diğer toplantının nerede yapılacağının olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu masayı devirmeye hazır mısınız” diye sordu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ise, “Birileri ülkeyi yönetmeyi partisindeki hizipleri yönetmekle karıştırıyor” ifadelerini kullandı. Tahıl koridoru ve Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına dikkat çeken Erdoğan, “Dünya bizi konuşuyor” dedi.

NEREYE GİDERSEN GİT, TÜRKİYE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Uzun yolculuklardan geldim, Özbekistan’dan New York’a geçtik. New York’ta BM’de hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi’nde 3 gün arka arkaya görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık, milletimiz adına yaptık. Hepsinden de yaptığımız konuşma ve milletimizle ilgili teşekkürler aldık. Alırken yanımda da arkamda da siz vardınız. Afrika’da Türkiye var. Asya’da, Myanmar’da, Arakan’da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var. Ezelden beri Sakarya bizi bilir.

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SADECE MUSLUK AÇIP KAPATMAKTAN ANLAR

Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 7 bin 362 konutu tamamladık, 1139 konutun inşası devam ediyor. Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında Sakarya’da 900 bin metrekare büyüklüğe sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bay Kemal, sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size anlar. Ne anlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yla beraber musluk açıp kapamaktan anlar. Başka bir şey yok.

MASAYI DEVİRMEYE HAZIR MISINIZ?

Birileri ülkeyi yönetmeyi partisini idare etmekle karıştırıyor. Malum 6’lı masaları var. Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacağını konuşuyor. Ülkeyi yönetmeyi kurdukları masaya oturttukları gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Bay Kemal SSK batıran değil mi. Batırmakla kalmadı nice insanlar SSK’da hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar. Bu altılı masayı gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız?”

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Bu 5 ilkeyle yolumuza devam ediyoruz

Erdoğan, pandemi ve ekonomi durgunlukta en gelişmiş ülkeler bile ne yapacağını bilemez halde sağa sola savrulurken Türkiye’nin güçlü altyapısıyla krizlerde olumlu yönde ayrışmayı başardığını söyledi. Erdoğan, “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla. İşte bu beş başlıkla yolumuza devam ediyoruz. İktidar heveslerini program, eser, vizyonuyla milletin gönlüne girerek kazanmak yerine ülkenin felaketinde arayanlardan kimseye hayır gelmez. Varsın karınlarında kırk tilkiyi kuyrukları birbirine dolaştırsınlar. Biz işimize bakacağız. Daha çok eserimiz var” dedi.

Dünya bizi konuşuyor

qCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası ve tahıl koridoruna dikkat çekerek, “Dünya bizleri konuşuyor” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Tahıl koridorundan tahılı Karadeniz’den dünyaya dağıtan hangi ülke? Esir takasını Türkiye yaptı. Takası yapıp ülkelerine gönderdik. Ve şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri ve dünya bizleri konuşuyor. Ülkenin ve milletin her meselesiyle dertleneceksiniz. Buradan 85 milyon vatandaşın her birine sesleniyorum. Türkiye’ye 20 yılda bunca eseri bunlar kazandırabilir miydi? Sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Küresel krizlerin üst üste geldiği süreçten Türkiye’yi bunlar sağ salim çıkarabilir miydi? Dış politikanın tırmandığı en son yer BM’de dünyaya hitap ettik. BM karşısına Türkevi’ni diktik mi? Hamdolsun. BM binasının karşısında bizim binamız var. Çalışmalarımızı oradan yönetiyoruz. Bunların ülkenin sıkıntısının çözümüne dair vaadini duyamazsınız. Çünkü öyle bir dertleri hazırlıkları yok. Umutlarını krizin ekonomideki etkilerine iftira kampanyalarına bağlamış durumdalar.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Geleceğinize sahip çıkın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sakarya’da partisinin Gençlik Buluşması programında yeni başlattıkları “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” kampanyasını duyurdu. Erdoğan “Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz” dedi. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı yine gençlerin vereceğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: Cevap, sandıkta tercihinizi kimin ne yaptığına bakarak yapmanız olacaktır. Sizlerden oyunuza yani iradenize geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi altı üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN TAVİZ VERMEYİN

Eğer sizi ben yanıltmaya alışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye’nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın kampanyası, siz gençlerimize sandığa gitmeyi değil, kendi geleceğinizi inşa etmek için fikri donanımı kazandırmayı hedefliyor. Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak, AK gençlik rüzgarı estireceğiz.

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