Gündem Bu acıya can dayanmaz Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü
ADANA

Bu acıya can dayanmaz: Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü

Bu acıya can dayanmaz: Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü

Adana’da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışarak ölen 4 yaşındaki çocuklarının cenazesini Suriye’de defneden ailenin aracı, dönüş yolunda mayının üzerinden geçti. Patlamada ailenin diğer çocuğuyla birlikte 4 kişi hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü, anne ağır yaralı.
Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü, anne ağır yaralı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç savaştan kaçan Halid El Mahmud, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. Halid El Mahmud, 3 gün önce eşi İmen El Ali El Kero ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleştirdi.

  • El Mahmud dün öğle saatlerinde büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı. 4 yaşındaki Omar El Mahmud da açık kalan demir kapının yanında oynamaya başladı. Demir kapının kapanmasıyla Omar El Mahmud’un kafası kapı ile demir arasında sıkıştı.

Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu
GÜNDEM
Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu

Cenazesi Suriye'de defnedildi

Okuldan gelen baba, çocuğunu kanlar içerisinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Adlı Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirilen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Suriye’nin Tel Abyad kentine götürülerek defnedildi.

İHA
Mayının patlaması sonucu ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu Eye El Mahmud ile 4 kişi hayatını kaybetti.

Araç mayının üzerinden geçti

  • Tel Abyad’da mezarlıktan dönen ailenin aracı, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu Eye El Mahmud ile 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan anne İmen El Ali El Kero’nun (25) ise yaralandı.

İHA
Aynı araçta bulunan anne İmen El Ali El Kero’nun (25) ise yaralandı.

Suriye’ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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