Bu acıya can dayanmaz: Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü Bu acıya can dayanmaz: Suriyeli ailenin iki çocuğu iki gün arayla feci şekilde öldü Adana’da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışarak ölen 4 yaşındaki çocuklarının cenazesini Suriye’de defneden ailenin aracı, dönüş yolunda mayının üzerinden geçti. Patlamada ailenin diğer çocuğuyla birlikte 4 kişi hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 15:37 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 15:45 İHA