Bu ceza Merih’e değil Türk milletine verildi: Başımız dik ayrıldık

Türkiye Hollanda maçına dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, “Biliyorsunuz bu maç UEFA’nın Merih Demiral hakkında alelacele aldığı haksız kararın da gölgesinde oynandı. UEFA’nın Merih’e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır, ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne adeta kök söktürdü” diye konuştu.

BATI AYNI ZİHNİYETLE DEVAM ETTİ

Merih’e verilen cezaya dair soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: “Batı'nın bugüne kadar zihniyet itibarıyla bize yaklaşımı hiçbir zaman değişmemiştir. Batı aynı zihniyetiyle devam etmiştir ve aynı şekilde de devam etmektedir. Merih Demiral’a verdikleri ceza, adeta ilk andan itibaren kararı verilmiş olan bir ceza. Türkiye'de o golün ve arka arkaya atılan gollerin heyecanı içerisinde bizim efsanelerimizde yer alan bozkurt işaretini yapan Merih’e verilen bu ceza, Merih’in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır.”

MİLLİLER FUTBOLLA CEVAP VERDİ

“Bunun en güzel karşılığı da aslında bu maçtan bizim galip olarak çıkmamız olacaktı. Milli Takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler. Sadece takımımız değil millilerimizi destekleyen taraftarımız da taşkınlığa prim vermeden Türkiye’nin ne kadar vakur bir ülke olduğunu, Türk milletinin de ne denli şerefli bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler.”

Yerlilerin önünü açmak lazım

Futbol kulüplerinin yabancı kontenjanı ile ilgili de Erdoğan, “Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum. Yoksa futbolcu nasıl yetişecek? Buna fırsat vermemek lazım. Yani belli bir sayı özellikle piyasa oluşturma bakımından isabetli olabilir. Çok sayı da piyasayı öldürür. Buna fırsat vermeden kapıyı açmakta fayda var” değerlendirmesi yaptı.

Montella elinden geleni yaptı

Montella’ya ilgili yorumu sorulan Erdoğan, “Hemen saldırmaya başlamışlar. Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Elinden geleni ortaya koymaya çalışıyor, yapıyor. Galip geldiği zaman takım Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü. Bunlar şık şeyler değil. Hele hele bir Cumhurbaşkanı olarak bana hiç yakışmaz. Biz sadece ‘Elinden geleni yaptı’ dedik” diye konuştu.

Stattan başımız dik ayrıldık

“Gerek gurbetçilerimiz gerek ülkemizden bu maçı izlemek için gelen vatandaşlarımız, her şeyiyle gönüllerini koydular ve bu üstün mücadelede onlar da katkılarını verdiler" diyen Erdoğan, "Onlar ‘Türkiye’ dedikçe biz de gururlandık, onurlandık. Bunu galibiyetle süsleyebilseydik durum çok başka olurdu. Ama en az galip gelmiş kadar stattan başımız dik ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Arda müthişti

Arda Güler’le ve Mert Günok’un Avusturya maçındaki kurtarışıyla ilgili Erdoğan şunları söyledi: “Mert Günok’un yaşı 30’u geçti. Bu yaşı yakalamış olan Mert'in o refleksi ortaya koyması muhteşem bir şey. Arda Güler’e gelince, Arda tabii şu anda 19 yaşında ama Arda 10 yaşın altında top oynamaya başladı. Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Real Madrid takımı da çok istifade eder.”

Sahada işin hakkını verdiler

Görev alan futbolcuların hiçbirini birbirinden ayırt edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşanı Erdoğan, “Hepsi de gerçekten ortaya kabiliyetlerini döktüler. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Bizim milli takımımızda ‘Şu daha iyidir, bu değildir’ diyeceğim hiçbir futbolcumuz yok. Hepsi de sahada işin hakkını verdi. Hepsinin de gözlerinden öpüyorum. İşte bu deneyimleri 2032’ye yansıtacağız” dedi.























