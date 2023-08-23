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Bu dönem altın çağımızı yaşıyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediyesi tarafından 31 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek Asfalt Plenti’nin temel atma törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Bu dönem altın çağımızı yaşıyoruz” dedi.

04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırdığı Asfalt Üretim Tesisi Temel Atma Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


AYRIŞTIRMAK DEĞİL KUCAKLAMAK BİZE YAKIŞIR

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Anlamlı ve önemli bulduğum projeyi hayata geçiren Esat başkanımı tebrik ediyorum. Bu dönem altın çağımızı yaşıyoruz. 5 pırıl pırıl milletvekilimiz var, 2 MHP’den kardeşimiz var, diğer 3’ü de uyumlu, inşallah 10 milletvekilimiz var. Ayrıştırmak değil, kucaklamak bize yakışır. 11’inci milletvekilimiz Mehmet Özhaseki bakanımız, hafta sonu adeta hizmetten hizmete koşturdu” dedi.


DAYANIŞARAK YOLUMUZA BAKIYORUZ

El ele, gönül gönüle hizmet ettiklerini, hizmetlerin bereketlendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bir Yahyalı gibi ilçede 31 milyon TL harcıyor, asfalt plenti yatırımı yapıyor. Diğer belediyelerimiz de ayrı ayrı yatırım yapıyorlar, 16 ilçe belediye başkanıyla el ele vermek suretiyle Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bakanlarımızla, milletvekillerimizle dayanışarak yolumuza devam ediyoruz. Böyle önemli ve anlamlı tesisin sadece Yahyalı’ya değil, bölgeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


#Yahyalı Belediyesi
#hizmet
#temel atma töreni
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