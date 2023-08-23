Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Anlamlı ve önemli bulduğum projeyi hayata geçiren Esat başkanımı tebrik ediyorum. Bu dönem altın çağımızı yaşıyoruz. 5 pırıl pırıl milletvekilimiz var, 2 MHP’den kardeşimiz var, diğer 3’ü de uyumlu, inşallah 10 milletvekilimiz var. Ayrıştırmak değil, kucaklamak bize yakışır. 11’inci milletvekilimiz Mehmet Özhaseki bakanımız, hafta sonu adeta hizmetten hizmete koşturdu” dedi.

El ele, gönül gönüle hizmet ettiklerini, hizmetlerin bereketlendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bir Yahyalı gibi ilçede 31 milyon TL harcıyor, asfalt plenti yatırımı yapıyor. Diğer belediyelerimiz de ayrı ayrı yatırım yapıyorlar, 16 ilçe belediye başkanıyla el ele vermek suretiyle Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bakanlarımızla, milletvekillerimizle dayanışarak yolumuza devam ediyoruz. Böyle önemli ve anlamlı tesisin sadece Yahyalı’ya değil, bölgeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.