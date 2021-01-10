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Bu filmi 18 yıldır yüzlerce kez seyrettik: Boğaziçi’ndeki eylemlerin demokrasiyle alakası yok, Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Bu filmi 18 yıldır yüzlerce kez seyrettik: Boğaziçi’ndeki eylemlerin demokrasiyle alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rutin atamanın üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevrildiğini söyledi: Terör örgütü iltisaklı kişilerin ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

Dünyanın koronavirüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor. Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Fikir özgürlüğüyle ilgisi yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Fikir özgürlüğüyle ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolarla ilgili 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz.Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur' dedi.


BU FİLMİ YÜZLERCE KEZ SEYRETTİK

  • Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük.

BİZ BUNLARI 6-8 EKİM’DE 17-25 ARALIK’TA GÖRDÜK

Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camii’ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ’ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük.

BİR TEK BU ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ

  • Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördük. Velhasıl milletimizle birlikte biz bunları, her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye’de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En ilkel sansürcülük örneklerine imza attılar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar.' ifadelerini kullandı.

TEMBEL, DAR KAFALI, İDRAK YOKSUNU

Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen geldi. 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacak, 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçireceğiz.

Batı’yı ibretle takip ediyoruz

Erdoğan, son dönemde Avrupa ve Amerika’da yaşanan pek çok hadisenin Türkiye’ye karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkardığını aktardı. Türkiye’yi demokrasiyi işletememekle, hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ettiklerini anlatan Erdoğan, “Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar” diye konuştu. Erdoğan, aynı ülkelerin, toplumun huzurunu bozan, devletin işleyişine ve hukuka karşı açık saldırı anlamı taşıyan marjinal kesimlerin eylemlerini orantısız sertlikteki müdahalelerle bastırma yoluna gittiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

  • “Terörün bırakınız bizatihi kendisini, imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler, yıllardır bizim terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Bunun örneklerini, daha birkaç ay önce Fransa’da görmüştük. Amerika’da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer tepkilere şahit olduk. Tüm bu gelişmeler Batı dünyasının kendisini demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda samimi bir öz eleştiriye tabii tutmasını zorunla hale getirmektedir.”

Yine hüsrana uğrayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönüm noktası olan 2023 sürecinde 83 milyon tek yürek çarparak bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinden taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde atacağımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır” dedi.

Yeni ortak değerlere ihtiyaç var

  • Erdoğan, insanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacağını vurguladı. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini ümit ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Bu yaklaşım insanlığı sadece son bir asrında 100 milyonlarca cana mal olan çatışmalardan koruyabilecek yegane çıkış yoludur. Türkiye olarak bölgede ve dünyada işte bu anlayışın hem fikri savunuculuğunu yapmanın hem de sahada fiili uygulamasını gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz” dedi.

AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Erdoğan, 2021'in göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğuna işaret etti. Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Ergani-Elazığ arasında güvenli ve konforlu ulaşım.

Devegeçidi Köprüsü açıldı

  • Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır’ı Elazığ’a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor. Projeyle Diyarbakır’ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı. Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı’ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.
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