Bu gençlerin ayağına taş değmesin: 6’lı masa naylon proje

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin toplanıp dağılmaktan başka bir icraat yapmadığını söyleyerek, 6’lı masadan “naylon proje” diye söz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da “İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a” programında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, özetle şu açıklamalarda bulundu:

CHP KAÇ TANE YURT YAPTI?

(CHP’nin öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamaları) Bay Kemal ne diyor? Bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş. Senin şu anda 10-11 tane büyük şehirin var, oralarda acaba kaç tane yurt yaptınız? Sadece Erzurum’da 19 bin 14 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkânlarını genişlettik. Gençler asgari ücret ne oldu? 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3, 3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi külfetten kurtardık.

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(CHP Lideri’nin ABD seyahatindeki 8 saat ortadan kaybolduğu tartışmalarına gönderme yaparak) Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında, hamburger yemek için 10 bin km uzağa giderken biz ne güne ya cağ kebabını yedik. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk.

2023 BİR SEMBOL

(Cumhuriyet’in 100. yılı) Sevgili gençler, bir hafta sonra içinde bulunduğumuz yıla veda edecek yeni umutlar yeni heyecanlar ile inşallah 2023’ü karşılayacağız. Tabii 2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok dönüm noktasını barındıran bir sembol. Gelecek sene cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünün sevincini 85 milyon olarak kutlayacağız. Bir şeyi söylemek istiyorum. Nüfusumuz da artık 85 milyon olmayacak 86 milyona çıkacağız.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını millet varlığımız açısından taşıdığı öneme uygun şekilde idrak etmek için canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla 2023’ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Türkiye yüzyılını muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projeler ile ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz.

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CHP’YE RİFKİN GÖNDERMESİ

(Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanının video konferansla bağlanması) Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye’yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz.

BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR

Önümüzdeki seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak etmenin yanında Türkiye’nin kutlu yürüyüşünün kesintiye uğramaması bakımından da çok büyük önem taşıyor. Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir. Ülkemiz ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan 6’lı masa denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın güçlü, vizyoner ve emin adımları ile geleceğe yürüyecektir.

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90’LARA DÖNEMEYİZ

Türkiye siyasi çekişmelerle en kıymetli yollarını kaybettiği o yıllar var ya 1990’ların kriz günlerine geri dönemeyiz. Covid-19 ve Rusya – Ukrayna savaşında olduğu gibi krizleri başarıyla yöneten bir ülke olarak varlığını sürdürecek. Milletimiz ya ortaya proje namına hiçbir şey koyamayan vizyonsuzlara mahkum olacak, ya da dünyanın gıpta ile baktığı devasa projeleri hayata geçirmeye devam edecektir.

AYAK OYUNU, FİTNE, FESAT VAR

(6’lı masaya) Şimdi son 1 haftada yaşananlar bile önündeki ve arkasındakilerle birlikte 6’lı masanın organik değil, inorganik yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu görüyoruz. Her türlü ayak oyununun çevrildiği fitnenin, fesatın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye, ne millete, ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır.

ESKİ TÜRKİYE BAKİYESİ ARKAİK EKİP

Şayet solukları yetip de o vakte kadar ayakta kalabilirler ise 2023 seçimleri eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine vesile olacaktır.

Bu gençlerin ayağına taş değmesin

Erzurum’da “İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a” programında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, “Rabbim bu gençliği korusun, kollasın, ayağına taş değdirmesin diyorum” dedi.

İlaç eksiğini gidermeye başladık

İlaç sanayiinde son dönemde sorunlar yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına sorunun çözülmesi talimatını verdiğini belirterek “900’e yakın ilaç eksiliği vardı. Şimdi onları da süratle gidermeye başladık” dedi.

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Üzülme Macron

Erdoğan, “Dünya Kupasında Macron’u teselli ettiniz mi? Oradaki atmosfer nasıldı?” sorusuna “Yani kendisini teselli derken Arjantin iyi oynadı kazandı dedim Macron üzülme” karşılığını verirken, Portekizli Ronaldo için “harcadılar” dedi. Erdoğan, Ronaldo için “Filistin davasına sahip çıkan birisidir” diye konuştu.

Karadeniz gazı müjdesini açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Külliye'de yapılacak 2022 yılının 24'üncü toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

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EYT İÇİN SUNUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Erzurum'da önceki gün yaptığı açıklamada “Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız” diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

2022’NİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda 2022’ye ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te atılacak adımların ele alınması bekleniyor.