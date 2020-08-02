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İSTANBUL

Bu heyecan bitmez: Ayasofya Cami dolup taşıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Kurban Bayramı’nın ikinci günü de ziyaretçi yoğunluğu devam etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi camiye akın etti. Vatandaşları kontrollü şekilde camiye alan güvenlik görevlileri, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seksen altı yıl sonra cami olarak açılan Ayasofya bir an olsun boş kalmıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.
Seksen altı yıl sonra cami olarak açılan Ayasofya bir an olsun boş kalmıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayasofya-i Kebir Camii’ni görmek isteyen vatandaşlar ile turistler, öğle namazı öncesi cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek, kontrollü şekilde camiye alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
FOTOĞRAF 46
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İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar...


AYASOFYA’YA AKIN SÜRÜYOR

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda cemaatin yoğun katılımı ile eda edildi. Kılınan öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki yoğunluğun bir benzeri de cami çevresinde yaşanıyor. İbadete açılan tarihi yapıyı görmek için gelenlerin bekleyişi nedeniyle Ayasofya bahçesinde ve Sultanahmet’te yoğunluk oluşuyor.

UZUN YOLDAN GELDİK

Ziyaretçilerden Hacire Kaplan, Ayasofya’yı göreceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Camiye ilk kez girerek namaz kılacağım. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni görmeyi çok arzu ediyorum.” dedi. Fatma Uludağ da Balıkesir Ayvalık’tan geldiğini anlatarak, “Bayramda İstanbul’da camilerimizi ve tarihi yerleri gezerek geçiriyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni de görmek için uzun yoldan geldik. Çok heyecanlı ve mutluyuz.” diye konuştu. Hacı Karataş ise Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirmek için Kayseri’den geldiğini dile getirerek, “Ayasofya’yı daha önce müze olarak görmüştüm. Şimdi ikinci kez girip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ibadetimi yapıp duamı edeceğim. Uzun süre güneşte kaldık ama Ayasofya Camimizi görmek için değer.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.


ALLAH, MESCİD-İ AKSA’YA DA NASİP ETSİN

Ferzan Kayın da daha önce müzeyken geldiklerini, Ayasofya’nın aslına dönmesine çok sevindiklerini dile getirdi. Tekirdağ’dan gelen Ali Kayın ise “Allah, Mescid-i Aksa’ya da nasip etsin inşallah. Tüm Müslümanlara hayırlı bayramlar dilemek istiyorum.” dedi.

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