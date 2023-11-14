Bu ilanlara dikkat! Ek gelir vaadiyle dolandırıldı binlerce lirasından oldu: Beleşten para kazanmak olmuyormuş

Sosyal medya siteleri üzerinden görev yaparak para kazanacaksın dediler 30 bin TL dolandırdılar.
Sosyal medya üzerinden ’ek gelir kazanmak ister misiniz’ başlıklı reklamlar yayınlayan şahıslar tuzaklarına çektikleri kişilere ek gelir imkanı sunacaklarını söyleyerek dolandırıyor.
Arnavutköy’de yaşayan Batuhan Yerdelen isimli gençte sosyal medya üzerinden tıkladığı reklam sonucunda para kazanma hayali kurarken 30 bin TL dolandırıldı. Yerdelen emniyete giderek şikayetçi olurken dolandırıcıların rahat konuşmaları ise pes dedirtti. Kendi oluşturdukları mesajlaşma platformu üzerinden dolandırıcılık işlemini gerçekleştiren dolandırıcılar kendilerini şikayet edeceğini söyleyen mağdurlara ise polislerle beraber çalıştıklarını söyleyerek polis fotoğrafları yolladı.
Polislerle beraber çalışıyoruz diyerek polis fotoğrafları yollayarak kandırdılar
Kendilerinin dolandırıldığını anlayan sosyal medya kullanıcılarını paralarını kurtarmak için yaptıkları yazışmalarda dolandırıcılara kendilerini şikayet edeceklerini ve polise gideceklerini söylediklerinde ise inanılmaz cevaplarla karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılar şahıslara polislerin ve karakol ortamının bulunduğu alanların fotoğraflarını atarak kendilerinin polislerle çalıştığını belirtti. O konuşmalarda mesajlaşma uygulamasında kayıt altına alındı. Mağdur olan Batuhan Yerdelen ise emniyete giderek şahıslardan şikayetçi oldu.