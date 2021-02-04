Bu kaçıncı vukuat: Kahramanmaraşlı Gülcan Ç. yine rahat durmadı

Gülcan Ç'nin yolcularla tartıştığı anlar yine bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde Gülcan Ç. isimli kadın iddiaya göre özel halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Maskesiz binmenin yasak olması nedeniyle Gülcan Ç'yi hem sürücü hem de yolcular uyardı. Ancak Gülcan Ç, uyarılara tepki gösterdi.

Uyarılara rağmen otobüse binen Gülcan Ç, koltuğa oturduktan sonra yolcularla tartışmaya başladı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÜNDEM Maske takmadı, polislere tehdit yağdırdı: Artistliğiniz kime ya?

6 YIL 10 AY HAPSİ İSTENİYOR

Gülcan Ç. 16 Şubat 2020'de İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği bir çay bahçesinde masadaki küllüğü önce yere, ardından da kendisini uyaran garsonların üzerine attı. 10 Aralık'ta Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerince maske takmadığı için uyarılan ve kimliği istenen Gülcan Ç, "Vermiyorum kardeşim gel de al. Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" diyerek zorluk çıkardı. 13 Ocak'ta ise gittiği güzellik merkezinde maske takması için uyarılan Gülcan Ç, iş yeri çalışanlara tepki gösterip, camı yumrukladı.

OYNAT 00:49 Kahramanmaraş'ta polise, 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın, bu kez de güzellik salonunun camını yumrukladı Kahramanmaraş'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, “Artistliğiniz kime ya' diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsona kızarak, ortalığı birbirine katan kadın bu kez bir güzellik merkezinde olay çıkarttı.



Güzellik merkezine gelen Gülcan Ç, bir süre oturduktan sonra maskesini çıkarttı. Daha sonra iş yeri çalışanları tarafından uyarılan kadına yeni maske verildi. Bu sırada söylenerek yerine oturan kadın maskeyi çenesinin altına taktı. Gülcan Ç, iş yeri yetkilisi ile konuştuktan sonra parasının iadesini istedi. Bir süre tartışmanın ardından dışarı çıkarılan kadın, olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartıştı. Gülcan Ç, daha sonra kadın polislerle karakola götürüldü.

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Çıkardığı olaylar nedeniyle karşı tarafların şikâyetçi olması üzerine Gülcan Ç. hakkında soruşturmalar açıldı. 16 Şubat 2020'de çay bahçesinde meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Gülcan Ç. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 6 yıl 10 hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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