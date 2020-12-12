Kocaelili gençten örnek hareket: Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı

Genç, arkadaşını defalarca maske takması için uyardığını ancak dinlemediğini söyledi.

İzmit'te bir kişi, aynı araçta seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı, kontrol noktasına geldikleri sırada uygulama yapan bekçilere şikayet etti. Arkadaşını sürekli uyardığını ancak Duman'ın sürekli maske takmayı ihmal ettiğini söyleyen kişi, bekçilerden ceza yazmasını istedi. Seymen Duman bekçilere, "Maskem kirlendiği için atmak zorunda kaldım. Yenisi olsaydı takacaktım" dedi.

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"Cezayı sana ödeteceğim"



Bekçiler maske takmadığı gerekçesiyle Seymen Duman'a 900 TL idari para cezası kesti. Yaşadığı olayın şaşkınlığıyla bir süre kendine gelemeyen Duman, ceza yemesine neden olan arkadaşına gülerek, "Ben de bu cezayı sana ödetmezsem" diye isyan etti.

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"50 kere uyardım dinlemedi"

Arkadaşını şikayet ettiği için pişman olmadığını söyleyen ismi öğrenilemeyen kişi, "50 kere uyardım ben bu kardeşimi dinlemiyor. Ben de, 'Polis çevirmesi görürsem şikayet edeceğim' dedim ve şikayet ettim" dedi.

Seymen Duman kendisine ceza yazıldıktan sonra, kendisini şikayet eden arkadaşıyla aynı araçla yoluna devam etti.

OYNAT 00:59 Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın polise isyanı: Öteki tarafta görüşeceğiz Taksim İstiklal Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir genç 900 TL para cezası yazıldığını duyunca polis ekiplerine “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:03 Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim! Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadın, kendisini defalarca uyaran polise mukavemet gösterdi, 'Artistliğiniz kime! CİMER'e yazacağım. Hepinizle görüşeceğim.' diyerek tehditler yağdıran kadına maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.

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