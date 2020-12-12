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Koronavirüs Kocaelili gençten örnek hareket Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı
TÜRKİYE

Kocaelili gençten örnek hareket: Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı

Kocaeli İzmit'te bir genç, aynı araçta seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı maske takmadığı için kontrol noktasındaki bekçilere şikayet ederek, ceza yazılmasını istedi. Duman'a 900 TL idari ceza kesilirken, arkadaşı, "50 kere uyardım ben bu kardeşimi dinlemiyor. Ben de, 'Polis çevirmesi görürsem şikayet edeceğim' dedim, şikayet ettim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Genç, arkadaşını defalarca maske takması için uyardığını ancak dinlemediğini söyledi.
Genç, arkadaşını defalarca maske takması için uyardığını ancak dinlemediğini söyledi.

İzmit'te bir kişi, aynı araçta seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı, kontrol noktasına geldikleri sırada uygulama yapan bekçilere şikayet etti. Arkadaşını sürekli uyardığını ancak Duman'ın sürekli maske takmayı ihmal ettiğini söyleyen kişi, bekçilerden ceza yazmasını istedi. Seymen Duman bekçilere, "Maskem kirlendiği için atmak zorunda kaldım. Yenisi olsaydı takacaktım" dedi.

Ceza yazılınca maske takmayanlara seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz
GÜNDEM
Ceza yazılınca maske takmayanlara seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz

"Cezayı sana ödeteceğim"


Bekçiler maske takmadığı gerekçesiyle Seymen Duman'a 900 TL idari para cezası kesti. Yaşadığı olayın şaşkınlığıyla bir süre kendine gelemeyen Duman, ceza yemesine neden olan arkadaşına gülerek, "Ben de bu cezayı sana ödetmezsem" diye isyan etti.

Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza
GÜNDEM
Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza

"50 kere uyardım dinlemedi"

Arkadaşını şikayet ettiği için pişman olmadığını söyleyen ismi öğrenilemeyen kişi, "50 kere uyardım ben bu kardeşimi dinlemiyor. Ben de, 'Polis çevirmesi görürsem şikayet edeceğim' dedim ve şikayet ettim" dedi.
Seymen Duman kendisine ceza yazıldıktan sonra, kendisini şikayet eden arkadaşıyla aynı araçla yoluna devam etti.

Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın polise isyanı: Öteki tarafta görüşeceğiz
OYNAT 00:59
Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın polise isyanı: Öteki tarafta görüşeceğiz
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir genç 900 TL para cezası yazıldığını duyunca polis ekiplerine “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi.

Maske takmadığı için ceza yedi: Polislere 'adam mı öldürdüm' dedi
GÜNDEM
Maske takmadığı için ceza yedi: Polislere 'adam mı öldürdüm' dedi

Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim!
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Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim!
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Konya'da kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise tepki: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey
OYNAT 00:58
Konya'da kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise tepki: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey
Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk saatlerde, yasağı ihlal etmesi sonucu biri alkollü sürücü 2 kişiye 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Ceza kesilen Yusuf B., polislere 'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey' demesi dikkat çekti.


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