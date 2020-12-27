Gündem Bu kadarına da pes Kısıtlamaya uymayıp atla gezdiler
İSTANBUL

Bu kadarına da pes: Kısıtlamaya uymayıp atla gezdiler

Koronavirüs denetimleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyenlerin kimi at bindi kimi ise sokakta top oynadı.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamalara uymayıp atla gezdiler.
Kısıtlamalara uymayıp atla gezdiler.

Koronavirüs denetimleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyenlerin kimi at bindi kimi ise sokakta top oynadı.

Vakaların yükselmesinin önüne geçmek için haftalardır Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Ancak 56 saatlik kısıtlama devam ederken belirli saatlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine gitmeleri yanlış anlıyor. Havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar, uyarılara rağmen kısıtlamaya uymamak için ellerinden geleni yapıyor.

Kimi vatandaş baktığı ata binip tur atarken, kimi ise ara sokaklarda top oynamayı tercih etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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