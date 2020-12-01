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ESKİŞEHİR

Bu kadarına da pes: Koronavirüsü yok sayıp kadın erken kumar oynadılar

Eskişehir’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Bir grup kumar oynarken basıldı.
Bir grup kumar oynarken basıldı.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup kumar oynarken basıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi’nde bulunan ve daha önce mühürlenen bir iş yerine baskın düzenlendi.

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166 BİN LİRA CEZA

Düzenlenen operasyonda iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen kadınlarında bulunduğu 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilere, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplamda 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.

İşletme sahibi U.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

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