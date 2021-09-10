Bu kez adres Gaziosmanpaşa: İETT otobüsü yine yarı yolda bıraktı

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.
Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
İETT otobüslerinin bakımsızlığından dolayı arızalanmasına tahammülü kalmayan İstanbullular bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, şikayette bulundu.
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.
Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.
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İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
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Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İstanbul Sefaköy'de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler 'İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi' diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti
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İETT entübe olmuş
Sosyal medyada günlerdir, İstanbul'da bozulup yolda kalan, yolcuların itmek zorunda kaldığı, alev alan, çekicilerle götürülen İETT otobüslerine dair görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşların çekerek yayınladığı videolar İstanbul'un toplu taşımasındaki aksaklığı ve İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığının da göstergesi aynı zamanda.