Bu kez 'bilemedi': Enes Halifekan hesabına erişim engeli

FETÖ üyelerine ait olduğu öne sürülen ve terör saldırılarıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Enes Halifekan adlı sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.
'Önceden haber verdiği' iddiası
En son paylaşımı 2017 yılına ait olan şahsın, geçmiş tarihli paylaşımlarında 15 Temmuz darbe girişimini, Ankara’da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastı, Beşiktaş Vodafone Park’taki ve Ankara Güvenpark saldırısını önceden haber verdiği öne sürüldü.
Erişim engel geldi
Türkiye'de meydana gelen terör saldırıları ardından attığı her bir tweeti sosyal medyada gündeme taşınan hesapla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya kullanıcılarının "site içinde hile bulmuş, tweet tarihlerini değiştiriyor" yorumunu yaptığı hesap, Türkiye'de dün akşam itibarıyla erişime engellendi.