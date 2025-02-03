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Bu kez 'bilemedi': Enes Halifekan hesabına erişim engeli

Bu kez 'bilemedi': Enes Halifekan hesabına erişim engeli

15:033/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
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Enes Halifekan hesabının FETÖ'cülere ait olduğu ileri sürülüyor
Enes Halifekan hesabının FETÖ'cülere ait olduğu ileri sürülüyor

FETÖ üyelerine ait olduğu öne sürülen ve terör saldırılarıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Enes Halifekan adlı sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Son iki yıldır sosyal medya platformu X'te, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir hesap öne çıkıyor.
"cennet_dunya"
rumuzunu kullanan Enes Halifekan adlı kullanıcının 80 bin takipçisi ve 162 bini aşkın paylaşımı bulunuyor.

'Önceden haber verdiği' iddiası


En son paylaşımı 2017 yılına ait olan şahsın, geçmiş tarihli paylaşımlarında 15 Temmuz darbe girişimini, Ankara’da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastı, Beşiktaş Vodafone Park’taki ve Ankara Güvenpark saldırısını önceden haber verdiği öne sürüldü.



Erişim engel geldi


Türkiye'de meydana gelen terör saldırıları ardından attığı her bir tweeti sosyal medyada gündeme taşınan hesapla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


Sosyal medya kullanıcılarının "site içinde hile bulmuş, tweet tarihlerini değiştiriyor" yorumunu yaptığı hesap, Türkiye'de dün akşam itibarıyla erişime engellendi.




#FETÖ
#terör
#darbe

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