Gündem Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
ERZURUM KORONAVİRÜS

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak!

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım

Erzurum’da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor. Berber Tolga Gürbüz, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Maskesiz saç kesimi yapılmıyor.
Maskesiz saç kesimi yapılmıyor.

Yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum’da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.

Koronavirüs kelle paça çorbasına talebi arttırdı: Şimdilerde iki günde bir geliyorum
GÜNDEM
Koronavirüs kelle paça çorbasına talebi arttırdı: Şimdilerde iki günde bir geliyorum

Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor. Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
FOTOĞRAF 5
Title
Yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum’da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.
Title
Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor.
Title
Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.
Title
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.”
Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
Erzurum'da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor. Berber Tolga Gürbüz, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Maske takma zorunluluğu getirdik

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.”
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.
Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
Çinlilerden iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

"​70 bin bileşen incelenerek üretildi ve 4 günde iyileştiriyor."
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.

Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Kadir için istenen ceza belli oldu

Kadir için istenen ceza belli oldu

​Savcı 'suçu tahrik altında işlediği' gerekçesiyle indirim istedi.

Hepsi izne bağlandı

Hepsi izne bağlandı

Bakanlık yeni tedbir listesi yayınladı
Tahliyeler tamam

Tahliyeler tamam

Dokuz Avrupa ülkesinden 2 bin 807 kişi geldi.
FIFA'dan<br>bir erteleme daha

FIFA'dan
bir erteleme daha

​EURO 2020'den sonra bir organizasyon daha askıya alınacak.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

Meteoroloji uyardı: ​Sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Virüsten ilk kayıp

Virüsten ilk kayıp

Toplam vaka sayısı 98'e ulaştı
Şu tanklara bakın!

Şu tanklara bakın!

Asker Londra sokaklarına inmeye hazırlanıyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.