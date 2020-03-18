Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak! Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım Erzurum’da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor. Berber Tolga Gürbüz, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 09:39 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 09:39 İHA