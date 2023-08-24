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Bu pisliğin cezası 13 milyon lira

İstanbul’da denizi kirleten gemiye rekor ceza. Libya bandıralı “KEVALAY QUEEN” adlı ro-ro gemisine 13 milyon lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Libya bayraklı KEVALAY QUEEN’den denize sızan pislik böyle görüntülendi.

Libya bayraklı KEVALAY QUEEN’den denize sızan pislik böyle görüntülendi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Zeytinburnu önlerinde bir geminin 22 Ağustos Salı günü deniz kirliliğine neden olduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine Türkiye Çevre Ajansı’yla koordineli çalışan Sahil Güvenlik ekipleri denetim gerçekleştirdi. Söz konusu geminin, Libya bandıralı KEVALAY QUEEN ro-ro gemisi olduğu tespit edildi. Gemiye 13 milyon lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili savcılık talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından adli süreç başlatıldı.


BOĞAZ’I TIKADI

Dün de İstanbul’da arızalanan tanker nedeniyle Boğaz’da gemi trafiği aksadı. Rusya’dan Çin’e giden “GUANYIN” isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinde, Türkeli Feneri açıklarında makine arızası meydana geldi. Arızanın ardından bölgeye hemen kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörleri yönlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz’da gemi trafiğinin çift yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.


#gemi
#İstanbul
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#ceza
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