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Buca'da 'Polisin huzur uygulamaları' sonuç verdi 47 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 47'si tutuklandı. Uygulamalarda uyuşturucu ticaretinden 7 kişi yakalanırken, 17 farklı operasyonda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

17:28 - 21/02/2024 الأربعاء
IHA
Buca'da 'Polisin huzur uygulamaları' sonuç verdi 47 tutuklama
Buca'da 'Polisin huzur uygulamaları' sonuç verdi 47 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 47'si tutuklandı. Uygulamalarda uyuşturucu ticaretinden 7 kişi yakalanırken, 17 farklı operasyonda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her mahallesinde 24 saat gerçekleştirdiği huzur uygulamalarıyla vatandaşlara güven veriyor. Polis ekipleri tarafından 11-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 29 bin 932 vatandaş sorgulanırken, çeşitli suçlamalardan haklarında yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 69 şüpheli de yine polis ekiplerince gözaltına alındı.47 tutuklama İlçede gerçekleştirilen 17 farklı operasyonda çok sayıda ruhsatsız

tabanca da ele geçirilirken, değişik suçlardan adli makamlara intikal ettirilen 47 kişi tutuklandı.

Yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin vatandaşların da desteği ile hız kesmeden devam edeceği bildirildi.



#Buca
#Polisin huzur uygulamaları
#İzmir
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