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BURSA

BUDO'dan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptali

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
BUDOdan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptali
Foto/arşiv

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.

12.30'daki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ise olumsuz hava şartlarından iptal edildi.

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