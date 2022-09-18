BUDO'dan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptali

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınmıştı. Olur, sabah 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.