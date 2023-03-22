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Gündem

Soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Yağmurlu ve soğuk hava dalgası yeniden geliyor. Türkiye genelinde ise hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak yağışlı olması bekleniyor.

10:56 . 22/03/2023 الأربعاء
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Kuvvetli sağanak geliyor.

Kuvvetli sağanak geliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.


Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20





#hava durumu
#Meteoroloji
#sağanak
#yağış
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