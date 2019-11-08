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POLİTİKA

Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç bir canlı yayın programına telefonla bağlanarak, daha önce yaptığı 'KHK faciadır' ifadesi için "KHK faciadır dememeliydim. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK’lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Arınç
Bülent Arınç

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, “KHK faciadır” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayınına bağlanan Arınç, “Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı” dedi.

"Dememeliydim"

  • Habertürk'ün canlı yayınında konuşan Arınç, KHK’lılar için facia yakıştırmasını yaptıktan sonra gelen eleştirilere de “KHK faciadır dememeliydim” yanıtını verdi.

“Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı” diye konuşan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantının çok olumlu geçtiğini belirtti.

İstifa haberlerini yalanladı

Arınç, “İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok” diyerek 2014'ten sonra bazı konularda AK Parti ile ayrı düştüğünü belirtti. AK Parti ile birlikteliğinin devam ettiğini söyleyen Arınç, “Cumhurbaşkanı'nın yanındayım” diye konuştu.

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"KHK'lar bir ihtiyaçtı"

  • Arınç, geçtiğimiz hafta iktidar ve muhalefet arasında tartışmalara neden olan sözleriyle ilgili de, “Evet şunu belki söylememeliydim, ‘KHK bir faciadır’. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK’lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var” ifadelerini kullandı.

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