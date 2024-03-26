Bülent Kuşoğlu para sayma skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: Hepsini yalanladı

CHP’nin para sayma skandalında soruşturmanın akışını değiştirecek bir açıklama geldi. CHP İstanbul il binasının alındığı 2019 yılında partinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu, skandalın aktörleri tarafından verilen tüm ifadeleri yalanladı. Gazeteci Nuray Başaran’a konuşan Kuşoğlu, para sayma görüntüsündeki isimlerin ifadelerinde bahsettiği gibi 41 milyon liraya değil 24 milyon liraya alındığını söyledi. Kuşoğlu, "Tapudaki değer neyse odur, o da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum" diyerek elden ödemesi yapıldığı iddia edilen 15 milyon 100 bin liralık paraya ilişkin genel merkez kayıtlarında bir bilginin bulunmadığını söyledi.

BAĞIŞ PARASI YOK

CHP’lilerin “para bağış parasıydı” iddiasını çökerten Kuşoğlu, “Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Elden bağış bile olsa bu 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok" dedi.

Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı, "Aralık sonuydu, Hazine'den yeni yardım gelmemişti. 2 parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezdeki herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var" ifadelerini kullandı.











