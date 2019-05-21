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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Asıl kaybeden o fotoğrafta yer almayan olacak

Bülent Turan: Asıl kaybeden o fotoğrafta yer almayan olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerindeki liderlerin toplu fotoğrafları konusunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İktidar partisi ve ortağının şovu" sözlerine ilişkin, "Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - MHP Genel Başkanı Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - MHP Genel Başkanı Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Töreni'ne katılmamasına ilişkin, "Katılmadığımız tören bir devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu" ifadelerine tepki gösterdi.

Sürekli konuşmalarında "ayrışmayalım, kamplaşmayalım, ötekileştirmeyelim" diyenlerin birlik ve beraberlik iklimini güçlendirecek en makul adıma ise çıkıp "hayır” dediğini belirten Turan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik tablosuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Farklı düşüncelerimiz, farklı ideolojilerimiz ve farklı hayat tarzlarımız olabilir. Ama farklılıkları zenginlik görmekle beraber, ortak değerlerimiz ve ortak paydalarımız çok daha kıymetli." diyen Turan, 19 Mayıs'ın, milletin en önemli ortak değerlerinden olduğuna işaret etti.

19 Mayıs 1919'un Cumhuriyet ile taçlandırılan milli mücadele meşalesinin yakıldığı tarih olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

  • "Milli mücadeleyi başlatmak üzere yola çıkan Bandırma Vapuru'nda bulunan herkes de aynı fikirde olmayabilirdi. Ancak vatan diye, millet diye, hürriyet diye bir dertleri vardı. Yeri geldiğinde bir araya geliniyordu. Meral Akşener, bu açıklamasıyla başarısızlıklarla dolu siyasi hayatına kötü bir hatıra daha ekledi. Milliyetçi oyları sola götürme çabasından başka görevi olmayan ve soru işaretleriyle dolu partisine izah edilmesi gereken bir soru daha eklemiştir. Sayın Akşener’in bu sözlerini parti tabanı muhakkak değerlendirecektir. Kendisi de yakında partisinden ayrılınca, olur da bu sözlerinin muhakemesini yaparsa, utanç duyacaktır. 19 Mayıs törenlerine gelmeyecekse, nereye gelecek. Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak."

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