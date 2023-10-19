Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvası haline gelen Irak ve Suriye'deki tezkerelerinin uzatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP,) mecliste tezkereye hayır oyu vermişti.
Şimdi de vatandaşlara mesaj attı
Bununla da yetinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdide vatandaşların cep telefonlarına kaçak SMS'ler atmaya başladı.
CHP ile ilgili olmadığı halde Kılıçdaroğlu'nun mesajını telefonlarında gören vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce de vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçları ile ilgili bir kısa mesaj göndermişti.