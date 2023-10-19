Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj

“AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!”

“AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!”

CHP ile ilgili olmadığı halde Kılıçdaroğlu'nun mesajını telefonlarında gören vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce de vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçları ile ilgili bir kısa mesaj göndermişti.