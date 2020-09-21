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BURSA

Bursa haber: Fotokapanla tespit edilen kaçak ağaç kesimine suçüstü

Bursa'da skandal görüntü: Fotokapanla tespit edilip suçüstü yakalandılar

Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlar orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'da orman içinde kaçak ağaç kesimi yaparken fotokapanla tespit edilen biri kadın 2 kişinin suçüstü yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Fotokapanlar orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.
Fotokapanlar orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlar orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor. Yerli ve milli yapay zeka ile çalışan 2 bin 669 fotokapan, ülke genelinde ağaç kesme, nakil, açma, taşıma, otlatma ve kaçak avlanma gibi suçların yoğun olarak yaşandığı stratejik bölgelerde 7 gün 24 saat gözcülük yapıyor.

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Fotokapanlar, kaçak ağaç kesimi yapanları tespit etti

Fotokapan ile tespit edilen usulsüzlüklere son olarak Bursa'da rastlandı. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünün orman içerisine kurduğu fotokapanlar, orman içinde kaçak ağaç kesimi yapan biri kadın 2 kişiyi tespit etti.

  • Kestikleri ağaçları minibüse yükleyen şüpheli 2 kişi, haber verilen jandarma ekiplerinin baskınıyla suçüstü yakalandı. 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünün orman içerisine kurduğu fotokapanlar, orman içinde kaçak ağaç kesimi yapan biri kadın 2 kişiyi tespit etti.

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Hırsızlar fotokapana yakalandı, elde edilen görüntüler sayesinde olay aydınlatıldı

"Suça meyilli kişilerde caydırıcı etki oluşturuyor"

Kesme, nakil, açma, otlatma, taşıma, kaçak avlanma gibi orman suçlarının engellenmesi için büyük katkı sunan fotokapanlarla aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufu da sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:

  • "Hareket ve ısıya duyarlı sensörlerden sağlanan görüntü ve videolar anlık olarak OGM'deki Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) merkezine aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. Yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor. Orman suçu işlenme olasılığı yüksek olan noktalarda yer alan fotokapanlar için OGM, Emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetleriyle de ortak çalışmalar yapıyor. Bu sayede orman suçlarında gözle görülür azalma tespit edilmiştir. Yerli ve milli yapay zekâ destekli fotokapanlarda insan, hayvan ve araç türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunuyor. Aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak alarm sınıfları oluşturan fotokapanlara, plaka tanımlama ve kara listeye alma özelliğinin eklenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Orman suçlarının ve otlatma baskısının yoğun olduğu stratejik alanların 24 saat kesintisiz fotokapanla izlendiğinin bilinmesi suça meyilli kişilerde caydırıcı bir etki de oluşturuyor. Yasadışı orman faaliyetleriyle olay yerinde anında müdahale sağlanıyor. Düzenlenen suç zaptlarında, fotokapanlardan elde edilen görüntüler delil olarak kullanılıyor."

Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu
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Saz Mahallesi'nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişi, Sümenler Mezarlığı'na defnedildi.
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Yaklaşık 3 hafta önce mezarın kazıldığını gören vatandaşlar, bunun üzerine mezarı tekrar kapattı.
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Mezarın 4 gün önce yeniden açıldığını gören vatandaşlar, durumu Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen'le paylaştı.
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Haber verilmesi üzerine mezarlığa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.
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Mezarın ayı tarafından açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, mezara fotokapan kurdu.
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Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 gün önce ölen bir mahalle sakininin defin işleminden yaklaşık 20 gün sonra mezarının kazıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.
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Sümen, Sonrasında 4 gün önce mezarın yeniden kazıldığını gördük ve durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdik. Ekipler mezarın ayı tarafından kazılabileceğini söyledi. Durumu anlamak için mezarın karşısına fotokapan kuruldu. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık. dedi.
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Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu
Bartın'ın Ulus ilçesinde, ayının açtığı tahmin edilen mezara fotokapan kuruldu.

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