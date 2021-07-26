Gündem Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı
BURSA

Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı

Bursa’da, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi baba ile 2 kızı, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. (13) kendisini görüntüleyen gazetecilere terliğini fırlattı.

Haber Merkezi DHA
Bursa haber: Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı
Şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı.


İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda alışveriş merkezlerinde gerçekleşen 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolu için hastaneye götürüldü.
DHA
Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolu için hastaneye götürüldü.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Orhan E. (43) ile kızları Aleyna Ş. (25) ve S.E. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

S.E.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere terlik fırlatma anı böyle görüntülendi.
DHA
S.E.'nin kendisini görüntüleyen gazetecilere terlik fırlatma anı böyle görüntülendi.

KÜFREDİP TERLİK FIRLATTI

Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı. O anlar kameraya yansıdı. Sağlık raporları alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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