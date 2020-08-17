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BURSA

Bursa haber: Yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenleme planı yaparken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A.'nın bomba yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
İnegöl'deki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirilmişti.
İnegöl'deki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirilmişti.

Bursa İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde vido görüntü çekip, kırmızı renkli bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.’nın, 2017- 2018 yıllarında, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına eylemler yaptığı saptandı.

Bursa'da DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi: Polis merkezini bombalayacaktı
GÜNDEM
Bursa'da DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi: Polis merkezini bombalayacaktı

Evinden bomba yapımında kullanılan malzemeler çıktı

B.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada, çekyat altına gizlenmiş, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

"Hedefim, polis merkezinde kendimi patlatmaktı"

B.A.'nın ifadesinde, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve "DEAŞ'tan aldığım talimatla beş iş yerini yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.

Fotoğrafları ortaya çıktı

B.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.


Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Öte yandan polis, B.A.'nın çalıştığı fabrika sahibi ile fabrikanın işletme şefini gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

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