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31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Bursa'da ‘birden fazla kişiyle yağma' suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan 53 yaşındaki firari hükümlü Levent T., yakalandı.

09:25 - 10/12/2023 Pazar
DHA
Yakalanan hükümlü
Yakalanan hükümlü

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmasında ‘birden fazla kişiyle yağma' suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Levent T.'nin Soğukkuyu Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Levent T'nin, 2. Fırat Caddesi'nde bulunan bir binada yaşadığını belirleyen ekipler fiziki takip başlattı. Bölgede denetimlerini artıran ekipler Levent T'.yi evden çıktığı sırada yakaladı. Yenişehir ilçesinde, şubat ayında meydana gelen ‘bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı' suçundan da yakalanması bulunduğu belirlenen Levent T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Bursa
#Osmangazi
#Hükümlü
29 dakika önce
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