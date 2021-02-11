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BURSA

Bursa haberleri: 500 bin TL'lik lüks otomobili kırdıkları cam vitrinden çıkarıp çaldılar

500 bin TL'lik lüks otomobili kırdıkları cam vitrinden çıkarıp çaldılar

Bursa’da lüks bir oto galerisine giren hırsızlar alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki aracı alıp, kaçtı. Şüphelilerin, lüks otomobili cam vitrini kırarak çıkarttıkları tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar.
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar.

Oto hırsızlığı önceki gün saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan oto galeride yaşandı.

Kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bıraktıkları oto galeriye kapıyı zorla açarak girdi.

Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

500 bin TL değerindeki lüks otomobil ile cam vitrini kırarak galeriden çıkan şüpheliler, kayıplara karıştı.

Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

İş yerinin camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, lüks otomobili cam vitrini kırarak çıkarttıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Örümcek adam gibi kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalanmaktan kurtulamadı
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Örümcek adam gibi kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalanmaktan kurtulamadı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan Tufan E., saklanmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aşağıya balkon demirlerini kullanarak indi. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çevredekilerin örümcek adama benzettiği şüphelinin canını hiçe saydığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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