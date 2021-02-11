Bursa haberleri: 500 bin TL'lik lüks otomobili kırdıkları cam vitrinden çıkarıp çaldılar 500 bin TL'lik lüks otomobili kırdıkları cam vitrinden çıkarıp çaldılar Bursa’da lüks bir oto galerisine giren hırsızlar alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki aracı alıp, kaçtı. Şüphelilerin, lüks otomobili cam vitrini kırarak çıkarttıkları tespit edildi.

Haber Merkezi 11 Şubat 2021, 08:50 Son Güncelleme: 11 Şubat 2021, 08:52 DHA