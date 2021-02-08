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BURSA

Bursa haberleri: Alkollü araç kullandılar yakalanınca gazetecilere saldırdılar

Alkollü araç kullandılar yakalanınca gazetecilere saldırdılar

Bursa’da polis ekiplerine yakalanan alkollü araç sürücüsü uzun süre polise direnirken, arkadaşı ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Olay sonrası Muhammet Y’nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi.

Haber Merkezi İHA
Sürücü uzun süre polise direnirken, arkadaşı kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.
Sürücü uzun süre polise direnirken, arkadaşı kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 9616 plakalı aracı durdurdu. Hal ve hareketlerinde şüphelenen polis ekipleri araçta bulunan sürücü Muhammet Y(28) ., Eren Başer Ç(25) ., ve Elif A., (24) araçtan indirdi.

Bursa’da kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekiplerini alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu

Araçtan inen Muhammet Y’ye polis ekipleri alkol testi yapmak istedi. Bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Muhammet Y’nin 98 promil akollü olduğu ortaya çıktı.

Basın mensuplarına saldırdı, ardından pişkin hareketler yaptı

Sürücü ve arkadaşı basın mensuplarına zor anlar yaşatırken, tavırları “pes” dedirtti.

Eren Başer Ç ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Ardından da pişkin harekeleri pes dedirtti.

Bursa'da basın mensubuna saldıran maganda tutuklandı
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Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Eren Başer Ç., basın mensuplarından sigara istedikten sonra çekmeyin diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise tepkileri ve gazetecilere olan tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Sürücü ve arkadaşı basın mensuplarına zor anlar yaşatırken, tavırları “pes” dedirtti.

Alkollü araç kullanma 12 bin TL cezaya bedel oldu

Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Muhammet Y’nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi.

Sürücü ve arkadaşı basın mensuplarına zor anlar yaşatırken, tavırları “pes” dedirtti.

Ayrıca Muhammet Y.’ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.

Basın mensubuna çirkin saldırı: 'Eski boksörüm' dedi burnunu kırdı
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Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine saldırdı. “Ben boksörüm” diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan’ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Saldırı anı, saniye saniye kameraya yansıdı.
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak’ta meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış, Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.
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DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti.
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Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.
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Grup, çekim yapan Seymen’in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü. Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise İnan’ın yüzüne yumruk attı.
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. Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, “Ben boksörüm” diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı.
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İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.
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Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos Polis Merkezi’ne götürüldü. Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış’ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Bu arada saldırı anı, anbean muhabir kamerasına yansıdı. Görüntülere; saldırganların muhabirlerin üzerine yürüyüp, İsmail Hakkı Seymen'in eline vurduğu, Süleyman Satılmış’ın ise Mehmet İnan’a yumruk atarak yere düşürdüğü görüldü. Burnu kanayan Mehmet İnan'ın baygınlık geçirdiği, saldırganların küfür ve hakaretler ettiği de görüntülerde yer aldı.
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Basın mensubuna çirkin saldırı: 'Eski boksörüm' dedi burnunu kırdı
Bursa'da koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs bekçilerin kendisini uyarmasının ardından olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubuna önce hakarette bulunan şahıs ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek darp etti. Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


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