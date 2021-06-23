Aşırı hız yapan alkollü sürücü polis noktasına daldı: Dört yaralı var

Anne, baba ve ağabeyi ağır yaralanan Arda Yörük üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Bir anda yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. Acil durum olduğunu söyledim. Bulunduğumuz yeri tarif ettim. O anlarda çok korktum. Bir yandan korkarken bir yandan da telefondan yardım istedim. Sağlık ekipleri geldi ve bize yardım etti dedi.