Gündem Aşırı hız yapan alkollü sürücü polis noktasına daldı Dört yaralı var
BURSA

Aşırı hız yapan alkollü sürücü polis noktasına daldı: Dört yaralı var

Bursa'da, sürücüsünün 2.27 promil alkollü olduğu belirlenen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis noktasına daldı. Kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Bursa haberleri: Alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı
Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, D.U'nun kullandığı 16 AKA 809 plakalı otomobil, Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında önce yaya olarak uygulama yapan bir polise, ardından uygulama nokrasında bekleyen polis aracına çarptı.

Otomobil, uygulama noktasında bekleyen Ş.G. yönetimindeki 16 BF 105 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı
Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı

Kazada, dışarıda uygulama yapan polis R.G. ağır yaralanırken araç içerisindeki polis memuru E.G. ise hafif yaralandı. Kazayı yapan sürücü D.U ile çarptığı aracın sürücüsü Ş.G de yaralı kurtuldu.

Yaralılara ilk müdahaleyi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptı.

Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan kazaya neden olan sürücü D.U'nun 2,27 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı
Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olay yerinde incelemede bulundu. Aslan, daha sonra polis memurlarının bulunduğu hastaneye giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
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Günün kahramanı Arda: 12 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı
FOTOĞRAF 9
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Olay saat 15.00 sıralarında Baklançakırlar Mahallesi'nde Yayla mevkisindeki kekik tarlasında meydana geldi. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Yayla mevkisindeki arazisine gitti.
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Bir süre çapa yapan ve yağış başlaması üzerine ağacın altına sığınan Salih Yörük, eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
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Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen Arda Yörük (12), olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Anne, baba ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük, yanındaki telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdi.
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Ekiplere bulunduğu yerin adresini ve sağlık durumlarını aktaran Yörük, soğukkanlılıkla bölgeye ulaşmalarını bekledi. Bölgede yoğun sağanak yağışın ardından yol şartlarının kötü olması nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personelleriyle birlikte zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaştı.
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Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve kayınvalidesi Hatice Kundakçı'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Anne, baba ve ağabeyi ağır yaralanan Arda Yörük üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Bir anda yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. Acil durum olduğunu söyledim. Bulunduğumuz yeri tarif ettim. O anlarda çok korktum. Bir yandan korkarken bir yandan da telefondan yardım istedim. Sağlık ekipleri geldi ve bize yardım etti dedi.
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Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağlayan arazöz şoförü Tefik Köse ise, Tarlaya vardığımızda herkes yerde yatıyordu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde yaparak yaralıları bölgeden tahliye ettik. Yaralılardan birisi benim iş arkadaşımdı. İnşallah herkesin sağlık durumu iyi olur diye konuştu.
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Günün kahramanı Arda: 12 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı
Denizli'nin Çal ilçesinde çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yürüme engelli olduğu için tarlada traktör römorkunun içinde bekleyen 12 yaşındaki Arda Yörük, yıldırımın isabet etmesiyle akıma kapılan ailesinin yaralanıp baygınlık geçirmesi üzerine cep telefonu ile yardım isteyerek, yakınlarının hayata tutunmasını sağladı.

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