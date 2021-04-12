Ata tohumu ile tarıma milli destek

Artan hibrit tohum kullanımı ile birlikte, her geçen yıl ülkemizde üretilebilir yerli tohumların kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı yerli ve milli tohum geliştirme çalışmaları devam ediyor. İthal tohumun önüne geçip, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki serada, yerli tohumlardan elde edilen fideler yetiştiriliyor.

Başlattıkları proje ile tohumda dışa bağımlılığa son verip, yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ısrarla üzerinde durduğu ‘Türk Tarımını Güçlendirme’ ve ‘Ata Tohumu Yetiştirme’ Projesi’ne, bizler katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

GENETİĞİ İLE OYNANMIYOR

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ata Tohumu Projesi ile Türk tarımının yerli ve milli tohum ile güçlenmesine katkı sağlamak hepimizin görevi oldu. Geçen yıl elde ettiğimiz tohumlara yenilerini ekledik. Ürün çeşitliliğimizi 7-8’lerden 25’e çıkardık. Öncelikle fidelik tohumlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Amacımız, orijinal, ata tohumlarımızı bulup onların kalitesini bozmadan, genetiği ile oynanmadan üretilebilir yerli ve milli tohumlar elde etmek” diye konuştu.