Gündem Beşyol yıkımla değer kazanacak
BURSA

Beşyol yıkımla değer kazanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’ne değer katacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın ilk etabındaki yıkımlar devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa haberleri: ​Beşyol yıkımla değer kazanacak ​
Plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı.

Bir taraftan hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle olası depremde yıkılma riski olan yapı stokunu ortadan kaldırırken diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara son hız devam ediyor.

ANLAŞMALI YIKIM

  • Plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. İstanbul Caddesi’ni gerçek vitrin haline getirecek ve Beşyol Kavşağı ile çevresindeki 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü kapsamında yıkımlar devam ediyor.Hak sahipleriyle varılan anlaşma sonucu geçtiğimiz ay boşaltılan 4 binanın yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boşatılan 2 dükkan ile 2 binanın daha yıkımına başladı. Bir taraftan inşaatların devam ettiği proje ile, bölgedeki riskli yapıların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Alinur Aktaş
Alinur Aktaş

DÖNÜŞÜME TEŞVİK

İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nın Kent Meydanı’ndan Metro markete kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alanı kapsadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu alanda geçmişte yapılmaya çalışılan dönüşüm girişimlerini daha uygulanabilir zemine taşıdık. Geçtiğimiz aylarda onayını gerçekleştirdiğimiz imar planı ile, mevcut imar haklarında konut oranını yüzde 50’den yüzde 70’e çıkardık. Bu sayede bölgede yaşayan vatandaşlar için durumu daha elverişli hale getirdik. Bölgeye yaşayan halkımızın ihtiyaç duyacağı okul, cami, sosyal alan ile park alanı gibi kullanımları artırdık” diye konuştu.

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

​100 yıllık Osmanlı geleneği Afrika'da hala canlı.
Birini beğenirseresmini çizip hediye ederdi

'Birini beğenirse
resmini çizip hediye ederdi'

​Ürdün Prensesi Türk ressam Fahrelnisa Zeid'i anlattı.
Küresel sistem iflas etmiştir

Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda “BM'de reform” çağrısını yineledi.
Karda saat 18.00 alarmı

Karda saat 18.00 alarmı

​Yetkililer 'Bugün dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.
Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

'​Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın'
Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

'​Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var.'

Önce Suriye şimdi Ukrayna

Önce Suriye şimdi Ukrayna

'​İkinci kez mülteci olmak çok zor.'

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.
Desteklenen havza 322 oldu

Desteklenen havza 322 oldu

​Ayçiçeği yağında yüzde 100 yerlilik hedefi.
Nükleer korkuya karşı kritik temas

Nükleer korkuya karşı kritik temas

​Antalya, yaşanan nükleer krizin aşılması çabalarında da öne çıktı.

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı
Dünya

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 17'nci gününe girdi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, sahada askeri bir karşılık bulmayan Rusya'yı durdurmak için ekonomik yaptırımlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın

CHP’li Erdoğan Toprak, ailelerin kaldığı öğretmenevine geldi. Tüm odaları tek tek arayıp kalabalık fotoğraf için aileleri lobiye çağırdı. İkna için çocukları kullandı, “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, hepsini getireceğiz” dedi. İki aile tepki için aşağı inince Kılıçdaroğlu içeri girip masaya oturdu. Görüşme 2 dakika bile sürmedi. Kılıçdaroğlu giderken de anneyi “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye tersledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda “BM’de reform” çağrısını yineledi. Ukrayna krizinin bu çarpıklığı yeniden gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, “Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca, Güvenlik Konseyi’nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.