Beşyol yıkımla değer kazanacak

Bir taraftan hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle olası depremde yıkılma riski olan yapı stokunu ortadan kaldırırken diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara son hız devam ediyor.

ANLAŞMALI YIKIM

Plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. İstanbul Caddesi’ni gerçek vitrin haline getirecek ve Beşyol Kavşağı ile çevresindeki 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü kapsamında yıkımlar devam ediyor.Hak sahipleriyle varılan anlaşma sonucu geçtiğimiz ay boşaltılan 4 binanın yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boşatılan 2 dükkan ile 2 binanın daha yıkımına başladı. Bir taraftan inşaatların devam ettiği proje ile, bölgedeki riskli yapıların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Alinur Aktaş

DÖNÜŞÜME TEŞVİK

İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nın Kent Meydanı’ndan Metro markete kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alanı kapsadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu alanda geçmişte yapılmaya çalışılan dönüşüm girişimlerini daha uygulanabilir zemine taşıdık. Geçtiğimiz aylarda onayını gerçekleştirdiğimiz imar planı ile, mevcut imar haklarında konut oranını yüzde 50’den yüzde 70’e çıkardık. Bu sayede bölgede yaşayan vatandaşlar için durumu daha elverişli hale getirdik. Bölgeye yaşayan halkımızın ihtiyaç duyacağı okul, cami, sosyal alan ile park alanı gibi kullanımları artırdık” diye konuştu.