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Bursa Haberleri: Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi!

Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi. Evinin çatı katında kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunuseli Mahallesi'ndeki bir evin çatı katına kurulan düzenekle sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

  • Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte ve 9 şişe gümrük kaçağı içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan damıtma kazanı bulundu.

Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
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Bursa Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine iki günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
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Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İ. isimli şahıs bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi.
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E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.
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Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul’daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.
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Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul’dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı.
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20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
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Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı.
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Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
Bursa'da sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı.

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