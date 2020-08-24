Bursa’da çevre felaketi: Binlerce balık telef oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesi Ülkü Mahallesinde bulunan göletteki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Binlerce hektar alanın bu göletteki su ile sulandığını belirten vatandaşlar, bir an önce yetkililerin bu meseleye çare bulmasını istedi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, "Mavi yeşil alg patlamasından kaynaklı ötrofikasyon sonucu sudaki oksijen tükeniyor. Oksijen miktarı 0,56 birimin altında. Ph derecesi ise 7,44 iken, suyun sıcaklığı 28 derece. Balıkların yaşaması için ise oksijen miktarı 3 olması gerekiyor.

GÜNDEM Bursa'daki balık ölümleri korkuttu

Göletteki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Ülkü mahalle Muhtarı Taner Bayrak, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Havaların kurak gitmesinden dolayı göletteki su bitti. Küresel ısınmadan dolayı su buharlaşıyor. Su gölette bitmek üzere. Suyun çekilmesinden dolayı da balıklar tek tek ölmeye başladı. Balıkların tek ölmesinin sebebi suyun çekilmesidir. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gölete takviye su getirecek. Göletin derinleştirilmesi gerekiyor."

Göletteki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Amatör balıkçı ise, şöyle konuşmada bulundu:

"Sulamada kullanılan giderin altına su düşmemesi gerektiğini söyledi. Köylülerin su bitmesine rağmen su çekmeye devam etmeleri daha çok balığın ölmesine sebep oldu. Bu durum daha önce de yaşanıyordu. Ama bu kadar değildi."

300 dönümlük bir sahaya yayılan göletten yaklaşık 20 dönüm tarım alanı sulanıyor.

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Göletteki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Göletteki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Göletteki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.