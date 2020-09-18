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Bursa haberleri: Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan kadın kendisini 4. kattan attı: Şans eseri kurtuldu

Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan kadın kendisini 4. kattan attı: Şans eseri kurtuldu

Bursa'da yaşanan olay görenleri şaşırttı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın kendisini hastanenin 4. katından atarak canına kıymak istedi. Kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
36 yaşındaki kadın hastanenin 4. katından atladı.
36 yaşındaki kadın hastanenin 4. katından atladı.

Alınan bilgiye göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi gören 36 yaşındaki Tülay Y. kovid testi ve tedavisi için Osmangazi’deki ek hizmet binasına getirildi.

2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4. katından atlayarak canına kıymak istedi.

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36 yaşındaki kadın hastanenin 4. katından atladı.

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım’daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şans eseri ölümden dönen Tülay Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

36 yaşındaki kadın hastanenin 4. katından atladı.

36 yaşındaki kadın hastanenin 4. katından atladı.
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