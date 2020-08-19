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Bursa haberleri: Denizden 23 araç lastiği çıktı: Görenler şaşkına döndü

Denizden 23 araç lastiği çıktı: Görenler şaşkına döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, balıkçı barınaklarında temizlik yapılırken, denizden 23 araç lastiği çıktı. Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Haber Merkezi DHA
Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.
Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Gemlik ilçesindeki sahillerde bulunan balıkçı barınakları temizlendi. Temizlik çalışmasına Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, barınakların yönetimi ve dalgıçlar katıldı. Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı.

Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar saati de
GÜNDEM
Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar saati de

Çalışmanın ilk etabında, 23 farklı ölçülerde araç lastiği, kağıt para, farklı boyutlarda plastikler ve katı atıklar ekipler tarafından denizden çıkarıldı.

Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Lastikleri gören vatandaşlar şaşkına döndü.
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