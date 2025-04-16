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Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu

Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu

16:0016/04/2025, mercredi
DHA
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Parmağı kopan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Parmağı kopan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini ahşap kesim makinesine kaptıran mobilya işçisi Murat U.'nun (52), 3 parmağı koptu.

Bursa'daki olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Murat U., ahşap kesimi yaparken sağ elini makineye kaptırdı. Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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