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Bursa haberleri: Görüntüler ortaya çıktı: Alper, hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Görüntüler ortaya çıktı: Alper, hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen yıl bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavgada yaralanan Ahmet Cin (48) ve yaşamını yitiren oğlu Alper Cin'in (24) tabancayla vurulma anları yer aldı. Alper Cin'e, hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde ateş edilmişti.

Haber Merkezi DHA
Alper Cin'e, hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde öldürüldü.
Alper Cin'e, hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde öldürüldü.

Olay, 27 Ağustos 2019’da, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Atılgan (42) ve oğlu Kenan Atılgan (18), daha önce borç olarak verdikleri parayı almak üzere, Ahmet Cin'in araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Burada baba- oğul ile Ahmet Cin arasında tartışma başladı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'in de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen yıl bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
  • Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile Kerem Atılgan, oğlu Kenan Atılgan ve çevredeki esnaftan Yaşar A., tabancayla vurularak, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA
Görüntülerde, kavgada yaralanan Ahmet Cin (48) ve yaşamını yitiren oğlu Alper Cin'in (24) tabancayla vurulma anları yer aldı.

6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde vurulan Alper Cin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Kerem Atılgan ile oğlu Kenan Atılgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Alper Cin'e, hamile eşi Ebru Cin'in gözü önünde ateş edilmişti.

KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kerem Atılgan ve oğlunun dükkana geldiği, tartışmanın ardından Atılgan'ın tabancayla ateş açtığı Ahmet Cin’in yere yığıldığı, oğul Kenan Atılgan'ın ise dükkanın kapısından Alper Cin’e ateş ettiği ve oğul Cin’in de yere yığıldığı anlar yer aldı.

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