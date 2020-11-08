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Gündem İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü Ceza yazmayın, annem beni öldürür
BURSA

Bursa haberleri: İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür

İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür

Bursa'da, ağabeyinden izinsiz otomobilini alan Mustafa Emre Ç. (13), kaza yaptı. Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., gelen polislere, "Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür" dedi. Polis, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre 'yi sakinleştirdi.

Haber Merkezi DHA
13 yaşındaki Mustafa Emre Ç. abisinin izinsiz aldığı otomobiliyle kaza yaptı.
13 yaşındaki Mustafa Emre Ç. abisinin izinsiz aldığı otomobiliyle kaza yaptı.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Emre Ç., ağabeyinin 16 AJY 810 plakalı otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. (17) ile gezmek üzere yola çıktı.

Mustafa Emre Ç.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Bursa'da, ağabeyinden izinsiz otomobilini alan Mustafa Emre Ç. (13), kaza yaptı.
  • Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere, "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür" dedi. Polis ekibi de, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

DHA
Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., gelen polislere, 'Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür' dedi.

Polis, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi, araç sahibi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.

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