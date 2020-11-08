İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür

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ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım'' açıklamasında bulundu.