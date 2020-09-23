Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Karantinadan kaçana hapis cezası
BURSA

Bursa haberleri: ​Karantinadan kaçana hapis cezası!

Karantinadan kaçana hapis cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karantinadan kaçan Kovid-19 hastası 27 yaşındaki S.B.’ye dava açıldı. S.B. yargılama sonucunda 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası 27 yaşındaki S.B, 3 ay 10 gün hapse çarptırıldı.
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası 27 yaşındaki S.B, 3 ay 10 gün hapse çarptırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden sanığa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. İlçede yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27) adlı erkek hasta, evinde karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı. Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ertelendiği öğrenildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül’de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.

AVM’lere HES’li giriş

Bursa’daki tüm kamu kuruluşlarına, AVM’lere, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Alınan karar şöyle: “Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM’ye girişlerinde, çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde, PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verilmiştir.”

Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı artmaya devam etti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı artmaya devam etti
Abone Ol Google News
Ne koronavirüs ne trafik dinlediler

Ne koronavirüs
ne trafik dinlediler

​Gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler.
Kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü.
İkinci One Minute

​Erdoğan'ın eleştirileri, İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi.
Ağır hasta <br>sayısı yine arttı

Ağır hasta
sayısı yine arttı

​Sağlık Bakanlığı, kritik tabloyu paylaştı.
Taviz yok

Taviz yok

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net mesajlar.
Yaşlı kadının cüzdanını böyle çaldı

Yaşlı kadının cüzdanını böyle çaldı

​Küçükçekmece'deki kapkaççılık anı güvenlik kamerasında.
Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak
Tarihe geçen transfer

Tarihe geçen transfer

Trabzonspor'un Sörloth'tan kazanacağı para belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.